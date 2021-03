11.03.2021 ( vor 2 Tagen )



Bei "Das große Promibacken" zeigen bekannte und weniger bekannte TV-Gesichter, was sich aus Butter, Zucker und Mehl alles auf die Kuchengabel zaubern lässt. Ein in seinen besten Momenten charmanter Appetithappen aus der Sat.1-Küche, der aber leider nicht über Rührteig-Niveau hinauskommt. Bei "Das große Promibacken" zeigen bekannte und weniger bekannte TV-Gesichter, was sich aus Butter, Zucker und Mehl alles auf die Kuchengabel zaubern lässt. Ein in seinen besten Momenten charmanter Appetithappen aus der Sat.1-Küche, der aber leider nicht über Rührteig-Niveau hinauskommt. 👓 Vollständige Meldung