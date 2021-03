27.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Seine erste Hauptrolle in einer Komödie spielte Seine erste Hauptrolle in einer Komödie spielte Thomas Gottschalk im Jahr 1982 in "Piratensender Powerplay". Heute kann man ihn guten Gewissens als einen Sender-Piraten bezeichnen - der Showmaster ist überall. Einblicke in einen dichtgedrängten Terminkalender. 👓 Vollständige Meldung