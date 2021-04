"#nichtselbstverstaendlich ist das Beste, was der Pflege seit langem passiert ist. Danke dafür!"- Aus "Joko & Klaas LIVE" wird eine Sieben-Stunden- Respekt-Kundgebung für Pflegekräfte ProSieben: Unterföhring (ots) - 1. April 2021: "Wir können nicht sagen: Morgen machen wir mal die Klinik zu oder morgen ist die Intensivstation mal zu und wir...

"Will keine Worte mehr" - Scholz feiert Joko und Klaas für Pro7-Show, dann knöpft sich Pfleger den Vizekanzler vor In einer mehrstündigen Sendung und ohne Werbeunterbrechung wiesen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umflauf am Mittwochabend auf den Pflegenotstand in...

