14.04.2021 ( vor 1 Woche )

"Bares für Rares"-Gastgeber Horst Lichter hat auch eine künstlerische Ader - oder zumindest ein Faible für moderne Kunst . Den ein Relief von Roland Brice tat es dem ZDF-Moderator in der Folge vom Mittwoch so sehr an, dass er am liebsten selbst zuschlagen wollte.