Der Oscar 2021 in der Kategorie "International Feature Film" ging an den dänischen Regisseur Thomas Vinterberg. Sein Film "Der Rausch" mit Mads Mikkelsen fand großen Zuspruch in Hollywod. In seiner Dankesrede bedachte er seine verstorbene Tochter Ida, die er auf tragische Weise während der Dreharbeiten verlor.