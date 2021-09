02.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Kein anderer konnte bislang so originell die griechische Mentalität musikalisch interpretieren und weltweit bekannt machen. Aber Kein anderer konnte bislang so originell die griechische Mentalität musikalisch interpretieren und weltweit bekannt machen. Aber Mikis Theodorakis war nicht nur Komponist, Musiker und Dirigent. Er war Widerstandskämpfer und auch Politiker. Nun ist Mikis Theodorakis am 2. September in Athen verstorben. Er wurde 96 Jahre alt. 👓 Vollständige Meldung