12.10.2021 ( vor 1 Woche )



Mit den "Korrekturen" und "Freiheit" schrieb sich Jonathan Franzen in den Schriftsteller-Olymp. Danach eckte der US-Autor mit einigen Aussagen beim Publikum an. Jetzt meldet er sich mit einem neuen Roman zurück. Mit den "Korrekturen" und "Freiheit" schrieb sich Jonathan Franzen in den Schriftsteller-Olymp. Danach eckte der US-Autor mit einigen Aussagen beim Publikum an. Jetzt meldet er sich mit einem neuen Roman zurück. 👓 Vollständige Meldung