Firma will in Gaskraftwerke investieren - RWE-Chef stellt klar: "Ein Kohleausstieg 2030 ist machbar" - unter einer Bedingung RWE-Chef Markus Krebber sagt in einem Interview, es sei möglich, den Kohleausstieg in Deutschland von 2038 auf 2030 vorzuziehen. Damit befeuert er eine der...

Focus Online vor 5 Tagen - Finanzen





Microsoft Office 2021 günstig kaufen: So geht's auch ohne teures Abo Der 5. Oktober 2021 ist ein großer Tag für Microsoft. Mit Windows 11 und Office 2021 gehen gleich zwei Schlüsselprodukte gleichzeitig an den Start. Was Office...

CHIP Online vor 5 Tagen - Computer