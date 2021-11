08.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Charlène von Monaco ist nach Hause gekommen. Nach Monaten der Abwesenheit kann sie ihre Familie endlich wieder in die Arme schließen. Ein Foto dazu wurde vom Palast heute veröffentlicht. Was das über die Familie aussagt, verrät ein Experte für Körpersprache exklusiv gegenüber BUNTE.de. Charlène von Monaco ist nach Hause gekommen. Nach Monaten der Abwesenheit kann sie ihre Familie endlich wieder in die Arme schließen. Ein Foto dazu wurde vom Palast heute veröffentlicht. Was das über die Familie aussagt, verrät ein Experte für Körpersprache exklusiv gegenüber BUNTE.de. 👓 Vollständige Meldung