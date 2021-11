11.11.2021 ( vor 2 Stunden )



Dagmar war eine der bekanntesten Protagonistinnen von "Hartz und herzlich", vor einigen Tagen starb die 67-Jährige. Aber wie kam sie überhaupt in die Benz Barracken und was hat sie vorher erlebt? Wir haben ihre Weg einmal nachgezeichnet. Von TV SPIELFILM null Dagmar war eine der bekanntesten Protagonistinnen von "Hartz und herzlich", vor einigen Tagen starb die 67-Jährige. Aber wie kam sie überhaupt in die Benz Barracken und was hat sie vorher erlebt? Wir haben ihre Weg einmal nachgezeichnet. Von TV SPIELFILM null 👓 Vollständige Meldung