24.11.2021 ( vor 18 Stunden )



In Berlin sortiert sich die Ampel, in Tötensen mahnt Dieter Bohlen zu mehr Kompetenz in der deutschen Politik. Der Pop-Titan macht sich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes - und er bedauert die schlechte Impfquote. 👓 Vollständige Meldung