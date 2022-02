10 Jahre "Shopping Queen": Ein Format, wie für Kretschmer gemacht Zehn Jahre ist es her, dass Designer Guido Maria Kretschmer zum ersten Mal das Vox-Format "Shopping Queen" moderiert. Seither sind weder Sendung noch Host aus...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt





Israels Präsident in den Emiraten: "Hoffnung auf Frieden" Mit Izchak Herzog ist zum ersten Mal ein israelisches Staatsoberhaupt in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist. Bei dem Besuch geht es um Frieden in der...

tagesschau.de vor 4 Tagen - Top