14.02.2022 ( vor 1 Woche )



Zum Sport-Highlight in den USA, dem Super-Bowl, trudelten am Sonntag zahlreiche Superstars im SoFi-Stadium in Inglewood ein. Darunter waren auch royale Sportliebhaber zu sehen. Prinz Harry erschien jedoch nicht an der Seite von Ehefrau Meghan, sondern mit seiner Cousine Eugenie.