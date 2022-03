12.03.2022 ( vor 2 Tagen )



Heike Geißler lässt ihre Buch-Heldinnen in "Die Woche" in der Zeitschleife rotieren. Jeden Morgen ist schon wieder Montag. Poesie - mit politischem Trotz.