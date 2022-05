TV-Kolumne „Anne Will“ - Baerbock will, dass Russland „jahrelang nicht mehr auf die Beine kommt“

Russland plant offenbar die Errichtung eines neuen Staates „Südrussland“ im Osten der Ukraine. Was das bedeutet, erklärt WELT-Korrespondent Christoph...

Ukraine Thema bei Anne Will: Baerbock: Weltkriegsgefahr durch Waffenlieferungen nicht größer Bei Anne Will diskutieren die Gäste einmal mehr über den Krieg in der Ukraine. Dabei fordert Außenministerium Baerbock in einem neuen Sanktionspaket ein...

n-tv.de vor 10 Stunden - Welt Auch berichtet bei • t-online.de