Cityreport24 TV-Kolumne „Anne Will“ - Zu wenig Waffen aus Deutschland? Ukraine-Außenminister: „Dann kämpfen wir mit Schaufeln“… https://t.co/EPIeEXRhwD vor 1 Stunde Löwenzahn_Ypton RT @Elmkl: Ja Schaufeln können wir liefern kein Problem! Was sind wir den die Dienstboten der #Ukraine was sie wollen haben wir zu liefern?… vor 2 Stunden El Ja Schaufeln können wir liefern kein Problem! Was sind wir den die Dienstboten der #Ukraine was sie wollen haben wi… https://t.co/2740eT4G7i vor 2 Stunden