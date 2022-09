10.09.2022 ( vor 6 Stunden )

Als König Charles III . noch Prinz war, war er für manchen Skandal gut, trat in einige Fettnäpfchen, pflegte einige eigenwillige Gewohnheiten und erhielt kuriose Titel verliehen: So wurde er 2002 zum „Biertrinker des Jahres" gewählt, Weißwein schüttet er lieber in den Tank.