Harrison Ford spielt in »Captain America: New World Order« mit

18.10.2022 ( vor 3 Stunden )



Von »Star Wars« zum Superheldenfilm: Für die vierte »Captain America«-Verfilmung schlüpft der US-Schauspieler Harrison Ford in die Rolle von General Ross. Er folgt damit auf den im März verstorbenen William Hurt. 👓 Vollständige Meldung

