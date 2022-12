…meet the family Kann Henry Cavill zu #TheWitcher zurückkehren, wenn er nicht #Superman ist? Henry Cavill wird NICHT zu „The Witche… https://t.co/MhPLtthu5d vor 56 Minuten Filmfutter #HenryCavill wird #Superman nicht mehr spielen, aber vielleicht ja einen anderen #DC-Charakter https://t.co/OgPPuMvpnv vor 1 Stunde Tetsu Was jetzt Henry Cavill nicht als Witcher und nich mehr als Superman? Er war für beide Rollen wie perfekt gemacht. N… https://t.co/YYuYncTPbM vor 2 Stunden Vladimir D. Micheletti RT @derspiegel: Als Superman hat Henry Cavill ausgedient. Nun hat der US-Schauspieler klargestellt: Auch bei »The Witcher« wird er nicht me… vor 2 Stunden Niklas Zeisel DC-Universum wird umgekrempelt: Henry Cavill als "Superman" gefeuert https://t.co/TrML4V5iYv vor 3 Stunden Franz W.Winterberg Nach Ausstieg aus »Superman« und »The Witcher«: Henry Cavill soll in »Warhammer 40.000« mitspielen https://t.co/nsjxCcW2Rs via @derspiegel vor 4 Stunden