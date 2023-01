Philharmonie: Fragile Romantik: Daniel Barenboim bei den Philharmonikern Der 80-Jährige war am Freitag als Generalmusikdirektor der Staatsoper zurückgetreten. Am Abend sah man ihn am Dirigentenpult.

Berliner Morgenpost vor 3 Tagen - Top Auch berichtet bei • ZEIT Online