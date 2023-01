Franz W.Winterberg RT @derspiegel: Am Montag lief bei RTL »Die 3-Millionen-Euro-Woche«. Bei einer Teilnehmerin reichte es aber nur für 500 Euro: Weil sie ihre… vor 15 Minuten Raimund NR RT @derspiegel: Am Montag lief bei RTL »Die 3-Millionen-Euro-Woche«. Bei einer Teilnehmerin reichte es aber nur für 500 Euro: Weil sie ihre… vor 54 Minuten DER SPIEGEL Am Montag lief bei RTL »Die 3-Millionen-Euro-Woche«. Bei einer Teilnehmerin reichte es aber nur für 500 Euro: Weil… https://t.co/2ZIjHUoaQk vor 1 Stunde SPIEGEL Schlagzeilen »Wer wird Millionär?«: Kandidatin fragt Vater - und verliert über 60.000 Euro https://t.co/ClvU1ThrzT vor 1 Stunde WEB.DE News - Stars Der Rat des Papas war schuld: "Wer wird Millionär?"-Kandidatin stürzt steil ab https://t.co/PAdOXcTJP1 vor 1 Stunde WEB.DE News Der Rat des Papas war schuld: "Wer wird Millionär?"-Kandidatin stürzt steil ab https://t.co/nqxRMXxIyO vor 1 Stunde