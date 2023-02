Monika Haas RT @edpetterman: #Demenz-#Erkrankung von Action-Star - #Bruce #Willis' Mutter in Sorge: „Normales Gespräch nicht mehr möglich! https://t.c… vor 1 Tag Benjamin Stern #Demenz-#Erkrankung von Action-Star - #Bruce #Willis' Mutter in Sorge: „Normales Gespräch nicht mehr möglich! https://t.co/sxBFAS7w8X vor 1 Tag Cityreport24 Demenz-Erkrankung von Action-Star - Bruce Willis' Mutter in Sorge: „Normales Gespräch nicht mehr möglich“… https://t.co/ysS5j1b5PV vor 1 Tag news.de PanoramaNachdem sich Bruce Willis im letzten Jahr aus Hollywood aufgrund seiner Aphasie-Erkrankung verabschiedete,… https://t.co/MrcQ1quqVU vor 5 Tagen