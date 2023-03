Rockband gewinnt Vorentscheid: Lord of the Lost vertritt Deutschland beim ESC Mit einem düsteren Rocksong gewinnt die Band Lord Of The Lost den deutschen Vorentscheid zum ESC. Die Band setzt sich am Ende gegen Musiker wie Ikke Hüftgold...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt Auch berichtet bei • Spiegel