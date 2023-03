Große Georges-Simenon-Retrospektive in Lüttich: Der Krimiautor als Chronist der Welt

Rolex, Omega und Co.: So gelingt der Einstieg in die Welt der teuren Uhren Mechanische Zeitmesser von Luxusmarken stehen bei Sammlern hoch im Kurs. Doch wenn die teuren Stücke mehr sein sollen als Liebhaberobjekte, müssen Anleger...

Spiegel vor 3 Tagen - Wirtschaft