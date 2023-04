31.03.2023 ( vor 1 Woche )

Der Karfreitag ist wohl der bekannteste „stille Feiertag “ in Deutschland. An diesen Tagen gilt gemeinhin ein Tanzverbot, das heißt, es dürfen keine Tanz- und Sportveranstaltungen organisiert werden. Es gibt jedoch auch Beschränkungen bei Filmen - einige dürfen an stillen Feiertagen nicht gezeigt werden. Von TV SPIELFILM null