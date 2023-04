11.04.2023 ( vor 15 Stunden )



Am 6. Mai findet in Großbritannien die Krönung von König Charles statt. Dabei werden nicht nur Prominente aus Hollywood sondern auch bekannte Gesichter aus dem Bereich der Politik erwartet. Doch auch einige Absagen wurden bereits verkündet.