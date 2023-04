23.04.2023 ( vor 3 Stunden )



Tierschutz, Auswüchse der Werbung, Manipulation durch Algorithmen: "Das Haus auf Monkey Island" spricht viele Themen an. Auf der Brechtbühne in Tierschutz, Auswüchse der Werbung, Manipulation durch Algorithmen: "Das Haus auf Monkey Island" spricht viele Themen an. Auf der Brechtbühne in Augsburg wird daraus eine flotte und amüsante Aufführung. 👓 Vollständige Meldung