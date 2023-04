Aktuell geht es vor einem Gericht in New York um die Frage, ob sich Ed Sheeran bei Marvin Gaye bedient hat oder sein Song "Thinking Out Loud" bloß eine beliebte...

Ed Sheeran verteidigt sich: "Wäre ein Idiot" Hat der Sänger einen Kollegen kopiert? Das wird ihm jedenfalls vorgeworfen. Jetzt hat er sich selbst dazu geäußert.

Augsburger Allgemeine vor 10 Stunden - Kultur