Filmfestival : Filmfestspiele in Cannes mit Neuerungen Als neue Präsidentin in Cannes hat Iris Knobloch einen besonderen Blick auf die Filmfestspiele. Zum Beispiel auf ihre Rolle als erste Frau an der Spitze. Und...

abendblatt.de vor 2 Tagen - Top





Von der Hafenkante auf den roten Teppich - Newcomerin Pauline Pollmann drehte mit Johnny Depp Für die 20-jährige Pauline Pollmann wird ein Märchen wahr: Neben Kinogröße Johnny Depp spielt sie die Königin Marie Antoinette in „Jeanne du Barry“....

Focus Online vor 3 Tagen - Kultur