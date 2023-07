08.07.2023 ( vor 2 Tagen )

Der langjährige „Hessenschau“-Moderator Lutz Weber ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Er starb, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am 6. Juni in seiner Wahlheimat Mallorca an den Verletzungsfolgen eines Unfalls, wie der Hessische Rundfunk (hr) am Samstag in Frankfurt mitteilte.