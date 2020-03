Hartmut Haase RT @Georg_Pazderski: Wer versteht das eigentlich noch? Eine deutsche Familie muss zurück nach Paris, weil ihr Hauptwohnsitz nicht in Deuts… vor 7 Minuten ❌ Zora *Klarname* (# 328- QFD)❌ RT @Georg_Pazderski: Wer versteht das eigentlich noch? Eine deutsche Familie muss zurück nach Paris, weil ihr Hauptwohnsitz nicht in Deuts… vor 16 Minuten 🇬🇷wamü🇦🇹🇨🇭🇩🇪 RT @Georg_Pazderski: Wer versteht das eigentlich noch? Eine deutsche Familie muss zurück nach Paris, weil ihr Hauptwohnsitz nicht in Deuts… vor 34 Minuten Martin Kussmann RT @Georg_Pazderski: Wer versteht das eigentlich noch? Eine deutsche Familie muss zurück nach Paris, weil ihr Hauptwohnsitz nicht in Deuts… vor 40 Minuten Bernd Luge RT @Georg_Pazderski: Wer versteht das eigentlich noch? Eine deutsche Familie muss zurück nach Paris, weil ihr Hauptwohnsitz nicht in Deuts… vor 43 Minuten GLXYRNGR @AZeckenbiss Bei der Baum will ich immer direkt mein Geld zurück. So ein Fall kann nur soziale Stütze bei der Deut… https://t.co/X9M1wuEhzg vor 1 Stunde