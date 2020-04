28.04.2020 ( vor 6 Stunden )



Ein Hochhaus-Komplex mit Ausgehverbot und Sicherheitsdienst vor der Tür: In Grevenbroich wurde ein Corona-Massentest nötig, weil sich einige Infizierte nicht an Quarantäne-Auflagen gehalten hatten. Am Montag wurde zudem eine Leiche in einer der Wohnungen entdeckt. Ein Hochhaus-Komplex mit Ausgehverbot und Sicherheitsdienst vor der Tür: In Grevenbroich wurde ein Corona-Massentest nötig, weil sich einige Infizierte nicht an Quarantäne-Auflagen gehalten hatten. Am Montag wurde zudem eine Leiche in einer der Wohnungen entdeckt. 👓 Vollständige Meldung