Länder übernehmen Verantwortung für Folgen von Lockerungen

HaWu70 🇩🇪 🇮🇱 RT @ZeitW: Wann hat eigentlich das letzte mal ein Politiker Verantwortung für sein Handeln in #Deutschland übernommen ? Ich kann mich nicht… vor 6 Minuten Sandra RT @ZeitW: Wann hat eigentlich das letzte mal ein Politiker Verantwortung für sein Handeln in #Deutschland übernommen ? Ich kann mich nicht… vor 7 Minuten Rita RT @ZeitW: Wann hat eigentlich das letzte mal ein Politiker Verantwortung für sein Handeln in #Deutschland übernommen ? Ich kann mich nicht… vor 8 Minuten MCMLXIII RT @ZeitW: Wann hat eigentlich das letzte mal ein Politiker Verantwortung für sein Handeln in #Deutschland übernommen ? Ich kann mich nicht… vor 10 Minuten Tobias Hommerich RT @ZeitW: Wann hat eigentlich das letzte mal ein Politiker Verantwortung für sein Handeln in #Deutschland übernommen ? Ich kann mich nicht… vor 10 Minuten Armin L. #IStandWithGreece RT @ZeitW: Wann hat eigentlich das letzte mal ein Politiker Verantwortung für sein Handeln in #Deutschland übernommen ? Ich kann mich nicht… vor 14 Minuten