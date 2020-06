Kritik an "Bastel-Sätzen" für Corona-Masken in Kitas Ein von der Landesregierung verteilter "Bastel-Satz" für Mund-Nasen-Masken sorgt für Kritik von Kitas. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte am Montag,...

t-online.de vor 4 Stunden - Politik





Die SPÖ eröffnet den Wiener Wahlkampf [premium] Die Bürgermeisterpartei präsentiert am Montag ihr Wahlkampfprogramm und die SPÖ-Liste. Die Presse hat das Programm vorab.

DiePresse.com vor 15 Stunden - Oesterreich Auch berichtet bei • t-online.de



Manchester City kämpft um Europa - UEFA kämpft um Autorität Der Internationale Sportgerichtshof Cas in Lausanne beschäftigt sich ab Montag mit dem Einspruch von Manchester City gegen die von der UEFA verhängte...

Augsburger Allgemeine vor 15 Stunden - Sport



Onlinebanken: Ein neuer N26-Rivale geht an den Start Vivid Money will etablierten Smartphone-Banken ab diesem Montag in Deutschland Konkurrenz machen. Welche Parallelen und Unterschiede es zu den Rivalen gibt.

Handelsblatt vor 16 Stunden - Finanzen





Coronavirus News am Montag: Die wichtigsten Entwicklungen zu Sars-CoV-2 und Covid-19 Eigentlich sollte am Montag der Unterricht in Göttingen wieder starten - doch daraus wird vorerst nichts. Außerdem: Mehr als 400.000 Virus-Tote weltweit. Die...

Spiegel vor 21 Stunden - Wissen



Weitere Lockerungen an Sachsen Schulen und Kitas ab Montag An Sachsens Schulen gibt es ab Montag weitere Lockerungen. Nach einer in dieser Woche vom Kabinett beschlossenen Allgemeinverfügung soll es trotz Corona-Krise...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland