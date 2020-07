Irre Anschuldigungen vor Gericht: Hat Heard bei Depp ins Bett gemacht? Der erste Verleumdungsprozess von Johnny Depp gegen Amber Heard ist eröffnet - und beginnt gleich mal mit knallharten Vorwürfen. So attestiert Depp seiner...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt





Verleumdungsklage in London: Depp und Heard persönlich vor Gericht Es ist ein erster Showdown in einer ganz großen Schlammschlacht: In London treffen sich Johnny Depp und Amber Heard zu einem Verleumdungsprozess vor Gericht....

n-tv.de vor 1 Woche - Welt