presseportal.de ProSieben: Spiel, blubb, Sieg! Verona Pooth gewinnt gegen Janine Kunze. ProSieben überzeugt mit "Schlag den Star" a… https://t.co/oWDZHIeugP vor 1 Minute gala_tv Bei "Schlag den Star" trafen am Samstagabend Verona Pooth und Janine Kunze aufeinander. Am Ende hat "Verona absolut… https://t.co/GzwohFgpkf vor 10 Minuten Gala Bei "Schlag den Star" trafen am Samstagabend Verona Pooth und Janine Kunze aufeinander. Am Ende hat "Verona absolut… https://t.co/Jgm9qb3uwz vor 18 Minuten Wolfgang Ewerlin "Schlag den Star": Verona Pooth vs. Janine Kunze heute am 5. September 2020 (via @AZ_Augsburg)… https://t.co/H5gZw50dE4 vor 2 Stunden Braunschweiger Zeitung Fernsehen: „Schlag den Star“: Verona Pooth im Duell mit Janine Kunze https://t.co/aUVIKcU95D vor 4 Stunden Sylvie Meis "Schlag den Star" am Samstag: Verona Pooth tönt vor dem Duell mit Janine Kunze - Berliner Morgenpost… https://t.co/KSCeJTsyja vor 8 Stunden