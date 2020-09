Aaron Gottardi RT @BayStMWi: Die Zahl der Arbeitslosen in #Bayern ist im September um 0,2 Punkte zurückgegangen. Wirtschaftsminister @HubertAiwanger: "Da… vor 20 Minuten WDR 5 Erstmals seit der #Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen im September zurückgegangen. Sie sank um 108.000 im V… https://t.co/QhOFYxr5Xv vor 24 Minuten SenGtz RT @handelsblatt: Weniger Arbeitslose, weniger Kurzarbeiter: Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz Coronakrise robust. Im Vergleich zum Vormona… vor 35 Minuten Ralf Holtzwart RT @BayStMWi: Die Zahl der Arbeitslosen in #Bayern ist im September um 0,2 Punkte zurückgegangen. Wirtschaftsminister @HubertAiwanger: "Da… vor 43 Minuten Radio Bielefeld Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt Erstmals seit März ist die Zahl der Arbeitslosen in Bielefeld wieder gesu… https://t.co/W6Nmam6JED vor 44 Minuten Bayerisches Wirtschaftsministerium Die Zahl der Arbeitslosen in #Bayern ist im September um 0,2 Punkte zurückgegangen. Wirtschaftsminister… https://t.co/CtiXcJvBjD vor 46 Minuten