21.10.2020 ( vor 7 Stunden )



Vier Spiele, vier Niederlagen - die jüngste Bilanz des BVB in Auswärtsspielen der Vier Spiele, vier Niederlagen - die jüngste Bilanz des BVB in Auswärtsspielen der Champions League zeugt von fehlender Reife. Regelmäßig lassen sich die Dortmunder in der Fremde den Schneid abkaufen. Auch beim 1:3 in Rom war kein Fortschritt erkennbar. 👓 Vollständige Meldung