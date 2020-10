Quelle: Euronews German - vor 2 Wochen



Covid-19: Keine Entwarnung in Frankreich, Sorge in Italien 01:00 Zwar lag die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich am Sonntagabend etwas niedriger, doch die Wochenend-Zahlen sind mit Vorsicht zu behandeln. In Großbritannien schließen Experten einen 2. landesweiten Lockdown nicht aus.