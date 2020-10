29.10.2020 ( vor 11 Stunden )



hat sich noch nicht vom Schrecken über den Mord am Lehrer Frankreich hat sich noch nicht vom Schrecken über den Mord am Lehrer Samuel Paty erholt – da schlägt schon wieder ein Angreifer auf brutale Weise zu. Drei Menschen verlieren in Südfrankreich ihr Leben. Präsident Macron findet deutliche Worte. 👓 Vollständige Meldung