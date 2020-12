02.12.2020 ( vor 7 Stunden )



Tim Burton möchte "The Addams Family" in Serienform neu auflegen. Das Familienoberhaupt Gomez Addams könnte von Johnny Depp gespielt werden. Tim Burton möchte "The Addams Family" in Serienform neu auflegen. Das Familienoberhaupt Gomez Addams könnte von Johnny Depp gespielt werden. 👓 Vollständige Meldung