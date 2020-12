Skandal in Paris: Spielabbruch in der Königsklasse: So reagierten Neymar, Mbappé und Erdoğan auf den Rassismus-Eklat Ein Foul, Rufe, eine Rote Karte – und dann sehr aufgebrachte Funktionäre und Spieler bei Basaksehir Istanbul. Der Vorwurf: Der Vierte Offizielle soll sich...

stern.de vor 5 Stunden - Auto