holger.gelhausen RT @SchollJorg: "Du sieht doch gesund aus, so schlimm kann es ja nicht sein." Einer der Deppensprüche in einer auf das reine Äußerliche be… vor 5 Tagen Jörg Scholl "Du sieht doch gesund aus, so schlimm kann es ja nicht sein." Einer der Deppensprüche in einer auf das reine Äußer… https://t.co/LasPOsARBe vor 5 Tagen Peter🏳️‍🌈🌻🌍🇪🇺 Bei #LongCOVID werden chronische Beschwerden langsam besser. „Ob die Symptome vollständig verschwinden, können wir… https://t.co/LRdQui5mev vor 6 Tagen (((Monika Belz))) RT @sibelschick: Gesundheitsversorgung im Kapitalismus: "Betroffene schildern auch immer wieder, dass sie an Ärzt:innen geraten, die ihnen… vor 6 Tagen Antifa McGartencenter ⬛️ 🇹🇼 RT @sibelschick: Gesundheitsversorgung im Kapitalismus: "Betroffene schildern auch immer wieder, dass sie an Ärzt:innen geraten, die ihnen… vor 6 Tagen Kilian Weber @buergersuppport Weil die Krankheit sich in vielen Fällen NICHT von selber heilt und impfen einen erst vor einer In… https://t.co/FokMNe0fOY vor 6 Tagen