30.01.2021 ( vor 1 Woche )



Der Blick in den eigenen Spiegel ist in Pandemiezeiten mitunter nicht ganz so erquicklich. Da die Der Blick in den eigenen Spiegel ist in Pandemiezeiten mitunter nicht ganz so erquicklich. Da die Friseursalons seit mehr als sechs Wochen geschlossen sind, ist manch einer entsprechend schlecht frisiert. Die hart getroffene Branche setzt nun ein Zeichen. 👓 Vollständige Meldung