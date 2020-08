DLRG warnt vor dem Schwimmen in Flüssen Mit Blick auf die Hitzewelle in Hessen hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vor dem Abkühlen und Schwimmen an unbewachten Badestellen und in...

t-online.de vor 3 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • CHIP Online