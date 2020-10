21.10.2020 ( vor 6 Tagen )



„Es wird noch ein langer Tag“, prophezeite Julia Klöckner am Dienstag – und behielt Recht. Die Verhandlungen der EU-Staaten über die künftige Agrarpolitik gingen bis Mittwochmorgen. Am Ende stand ein Kompromiss. „Es wird noch ein langer Tag“, prophezeite Julia Klöckner am Dienstag – und behielt Recht. Die Verhandlungen der EU-Staaten über die künftige Agrarpolitik gingen bis Mittwochmorgen. Am Ende stand ein Kompromiss. 👓 Vollständige Meldung