Porsche Macan Facelift : Das dritte Gesicht

25.07.2021 ( vor 6 Tagen )



Der 2014 gestartete Porsche Macan hat 2018 turnusgemäß ein Facelift erhalten. Jetzt geht das SUV mit einer weiteren Gesichtsauffrischung in die Verlängerung. Der 2014 gestartete Porsche Macan hat 2018 turnusgemäß ein Facelift erhalten. Jetzt geht das SUV mit einer weiteren Gesichtsauffrischung in die Verlängerung. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Mark Shane RT @Autoflotte: Das dritte Gesicht. Der 2014 gestartete Porsche Macan hat 2018 turnusgemäß ein Facelift erhalten. Jetzt geht das SUV mit ei… vor 5 Tagen Autoflotte online Das dritte Gesicht. Der 2014 gestartete Porsche Macan hat 2018 turnusgemäß ein Facelift erhalten. Jetzt geht das SU… https://t.co/iaO1FYaH9I vor 5 Tagen WirtschaftsWoche Der 2014 gestartete Porsche Macan hat 2018 turnusgemäß ein Facelift erhalten. Jetzt geht das SUV mit einer weiteren… https://t.co/1kzl4CBUBW vor 5 Tagen