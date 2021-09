Verstappen wählt letzten Startplatz Max Verstappen droht nach einem Motorenwechsel der Verlust der WM-Führung in der Formel 1. Der 23-Jährige startet vom letzten Platz in den Grand Prix von...

ORF.at vor 5 Tagen - Sport





Formel 1 in Russland: Verstappen startet von hinten - Bottas Trainingsbester Sotschi (dpa) - Max Verstappen droht nach einem Motorenwechsel der Verlust der WM-Führung in der Formel 1. Der 23-Jährige muss vom Ende des Feldes in den...

t-online.de vor 5 Tagen - Sport