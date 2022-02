Havarie vor Wangerooge: „Der Gigantismus muss aufhören“

03.02.2022 ( vor 7 Stunden )



Ein Containerschiff hat sich in der Nordsee festgefahren. Genau vor so einem Szenario hat Gerd-Christian Wagner von der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste immer gewarnt. Er fordert Maßnahmen gegen die Ozeanriesen. Ein Containerschiff hat sich in der Nordsee festgefahren. Genau vor so einem Szenario hat Gerd-Christian Wagner von der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste immer gewarnt. Er fordert Maßnahmen gegen die Ozeanriesen. 👓 Vollständige Meldung

