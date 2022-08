Fintechs: Bewertungen rasseln in den Keller

18.08.2022 ( vor 7 Stunden )



San Francisco (pte004/18.08.2022/06:15) – Fintech-Start-ups werden aufgrund eines schwierigen Marktumfelds zunehmend dazu gezwungen, die Bewertungen ihrer Aktien deutlich nach unten zu schrauben. Prominente Opfer der aktuellen Entwicklung sind der kalifornische Online-Bezahldienst Stripe http://stripe.com und der schwedische Zahlungsanbieter Klarna http://klarna.com . Laut den US-Finanzexperten von PitchBook http://pitchbook.com sind das aber nur zwei Namen aus einer langen […]



Der Beitrag Fintechs: Bewertungen rasseln in den Keller erschien zuerst auf FTD.DE. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter FTD.de Fintechs: Bewertungen rasseln in den Keller - https://t.co/60gmXsWf7c https://t.co/STrWdgyx1K vor 19 Minuten pressetext.com #Fintechs: Bewertungen rasseln in den Keller. #Stripe und #Klarna sind gegenwärtig nur zwei...… https://t.co/wMqm8l9WJl vor 4 Stunden